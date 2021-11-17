Названы победители конкурса по разработке концепции спортивного кластера в Рощино

Идеи победителей будут использованы в итоговом проекте развития поселка. Призовой фонд конкурса составил 650 тысяч рублей.

Первое место в конкурсе заняли разработчики из ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». Второе и третье – творческие коллективы молодых архитекторов из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

«Сложно было отдать предпочтение какому-то одному проекту. Своя изюминка есть в каждом. Прошу очень трепетно оценить и изучить детали каждой концепции, разработать итоговый проект и скорее начать его реализацию. Предлагаю рассмотреть возможность реализации проекта в четырехлетний срок», – сказал заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с начала года уже начали функционировать ледовая арена в Выборге и бассейн в Ивангороде, ФОК в Тихвине. Строительство еще 10 объектов планируется завершить до конца 2021 года. Так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Кировске, Котельском, Каменногорске, Сертолово, Гатчине, в деревне Малое Верево, Киришах, Сланцах, Кингисеппе, Каменногорске, в пгт Бугодощь. Также началось строительство футбольного стадиона в Гатчине, поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках, спортивного центра в Котельском и лыжного комплекса в Токсово.