В теплицах Сясьстроя сбор и сортировку роз ускорили на четыре часа

Таковы итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» на тепличном комплексе по выращиванию роз «Новая Голландия»

Для внедрения бережливых технологий в комплексе был выбран пилотный поток по сбору ванны розы сорта «Валентина», его доля в выручке предприятия составляет 13%. Было выявлено 62 проблемы, тормозящих выработку.

По результатам полугодовой работы время протекания процесса сбора и сортировки розы сорта «Валентина» снизилось на 258 минут, а выработка каждого сотрудника увеличилась на 11% ― с 465 до 520 штук в час.

«Результаты отличные, время сбора серьезно снижено, много улучшений на сортировке и хранении. И что самое важное ― команда уже наметила себе планы по улучшениям на следующий год», ― отметила заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Юлия Косарева.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 43 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика».

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано более 30 региональных предприятий.