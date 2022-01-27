В Ленобласти появятся еще 22 «Точки роста»

Об этом сообщила на заседании областного правительства председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

По региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» в 2022 году в Ленинградской области запланировано создание 22 центров образования «Точка роста» и технопарка «Кванториум» на базе Гатчинской средней школы №9 с углубленным изучением отдельных предметов.

«Сегодня качество реализации нацпроекта «Образование» ― одно из лучших в Ленинградской области. Наша задача ― сохранить и нарастить темпы, достичь двойного увеличения показателей», ― подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На сегодняшний день в Ленобласти успешно функционирует 51 «Точка роста», 23 из которых открылись в 2020 году, к 2023 году их станет уже 119. Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Уже открыты или планируются к открытию центры в Мшинской школе, в деревне Мелегежская Горка, Рощино, Сланцах, Пикалево, Никольском, деревне Бережки.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.