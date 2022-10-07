Мультицентр Ленобласти и Санкт-Петербург подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 7 октября, было подписано Соглашение о сотрудничестве между Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и Мультицентром социальной и трудовой интеграции

В рамках заседания постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСобрания Санкт-Петербурга эксперты поддержали взаимное намерение Комитета по социальной политике СПб и Мультицентра к сотрудничеству по вопросам организации мероприятий по проф. ориентации, дополнительного образования, трудовой и социальной интеграции инвалидов, проживающих в обоих регионах. Также планируется совместная работа над совершенствованием законодательства о правах инвалидов.

Как отметила директор Мультицентра Ирина Григорьевна Дрозденко — Впереди у нас много напряженной работы. Но мы обязательно свернем все «социальные горы».

Подписанию соглашения предшествовала экскурсия по Мультицентру для делегации из Санкт-Петербурга.

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Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.