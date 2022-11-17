В МФЦ Ленобласти можно пройти процедуру идентификации личности для оформления карты болельщика с 17 ноября

Заявление на получение карты необходимо подать самостоятельно на портале Госуслуг, заполнив необходимую форму в разделе «Карта болельщика». После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты болельщика. Это как раз и можно сделать это при наличии паспорта в любом МФЦ.

Карта болельщика необходима для прохода на стадионы, где проводят матчи команды Российской Премьер-лиги. Она оформляется один раз через портал Госуслуг и остается в личном кабинете.

С подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте МФЦ.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов.