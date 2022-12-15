В МФЦ Ленобласти теперь можно заказать госэкспертизу условий труда на рабочих местах

Новая услуга предоставляется во всех филиалах, отделах и бизнес-офисах МФЦ Ленобласти – за ее получением могут обратиться как физические, так юридические лица.

Такая экспертиза осуществляется для проверки качества ранее проведенной специальной оценки и назначенных выплат за работу с вредными или опасными условиями. Она выявляет возможные нарушения, допущенные в ходе оценки, и анализирует фактические условия труда.

Срок оказания услуги – 30 рабочих дней, но он может быть продлен на 60 рабочих дней. Проведение экспертизы платное, стоимость зависит от количества объектов. Бесплатно услуга предоставляется в случаях, когда требуется оценить фактические условия труда работников или правильность предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными условиями труда.

Подробная информация об услуге и перечне документов размещена на сайте МФЦ.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов.