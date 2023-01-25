В МФЦ Ленинградской области теперь можно зарегистрировать самоходную технику

Новая услуга предлагается во всех филиалах, отделах и бизнес-офисах региональных центров госуслуг.

Услуга дает возможность не только зарегистрировать самоходные машины и другие транспортные средства, но также внести изменения в регистрационные данные, снять технику с учета, получить справку о совершенных регистрационных действиях, сделать дубликаты документов или государственных регистрационных знаков.

Из МФЦ заявления будут направлены в Гостехнадзор на проверку. Срок оказания услуги – 10 дней с момента регистрации заявления в Гостехнадзоре. В случае положительного решения, заявителю сообщат дату, время и место техосмотра (техосмотр проводится не в МФЦ). На сайте МФЦ можно ознакомиться с деталями услуги.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов, оформить новое единое пособие на детей, распечатать и заверить документы из Госуслуг.