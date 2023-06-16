Ленобласть первая в России реализует проект Региональных координационных центров

Ленобласть и Аналитический центр при Правительстве РФ подписали соглашение, в рамках которого в регионе откроется Координационный центр.

Свои подписи под соглашением поставили сегодня, 16 июня, в рамках ПМЭФ-2023 губернатор 47 региона Александр Дрозденко и руководитель Аналитического центра Константин Калинин. Цель таких центров собирать и оценивать социально-экономическую ситуацию в целом в стране и на отдельно взятой территории.

«Для Ленинградской области создание координационного центра с использованием федеральных наработок ― возможность «не наступать самим на грабли», а внедрить лучшие, эффективные практики выявления точек роста и приоритетов региональной политики на основе обработки больших данных различных информационных систем», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Ранее в рамках ПМЭФ-2023 правительство Ленобласти подписало соглашение с компанией ООО «ОЗСК» на 417 млн рублей инвестиций в рамках Международного экономического форума. Также в рамках ПМЭФ Ленобласть и ООО «Глория» (НАО «Северная звезда») договорились о расширении производства в Ломоносовском районе, а компания «Озон» подтвердила свои намерения построить складской комплекс. В Тосненском районе построят новый молокоперерабатывающий завод, во Всеволожском районе — производственно-складской комплекс, дочка «Росэнергоатома» планирует построить сеть многопортовых заправок в Ленобласти, АО «Туризм.РФ» поможет региону с развитием туризма.