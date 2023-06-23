Суперсервис МФЦ Ленобласти «Рождение ребенка» набирает популярность

Автор: Кира Нагорная
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Электронные свидетельства о рождении с начала года получили более 170 малышей Ленинградской области.

Рождение ребенка
Фото: lenobl.ru

Родители могут подать заявку прямо из родильного дома, что значительно ускорит оформление документов и сэкономит время мам и пап. Сперва формируется электронное медицинское свидетельство, подтверждающее факт рождения малыша, и загружается на портал Госуслуг —  в личный кабинет мамы. Далее родители указывают в документе имя малыша, после чего МФЦ формирует цифровую запись о рождении ребенка. При желании, родители смогут позже получить гербовое свидетельство на бумажном носителе – как в МФЦ, так и в ЗАГСе. Подробнее об услугах МФЦ для новорожденных — на сайте МФЦ.

Начиная с 1 января 2023 года через обращение в МФЦ было зарегистрировано рождение 2225 малышей. Самыми редкими именами стали Космос, Кассандра и Даниял, а также Есения и Мариса, но по-прежнему родители чаще всего дают малышам классические имена — Ирина, Светлана, Сергей, Иван.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.
Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить пропискуподключение к электросетямполучение первого паспортапрописказубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визыудостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов, оформить новое единое пособие на детейраспечатать и заверить документы из Госуслуг, оформить ежемесячную выплату на содержание несовершеннолетних, которые находятся под опекой.

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