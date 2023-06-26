Спортсмены теперь могут в МФЦ Ленобласти подтвердить свои спортивные разряды

Автор: Кира Нагорная
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В региональных МФЦ можно оформить услугу по присвоению и подтверждению спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта» и «Первый спортивный разряд»

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Фото: lenobl.ru

Чтобы оформить разряд, нужно обратиться в МФЦ от имени региональной спортивной федерации — это может сделать как руководитель федерации, так и сотрудник (член) федерации на основании доверенности, и подать подтверждающие документы.

В случае положительного заключения комитетом по физической культуре и спорту Ленобласти на основании результатов участия спортсмена в соревновании на имя федерации будет оформлено решение о присвоении спортсмену спортивного разряда.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.
Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить пропискуподключение к электросетямполучение первого паспортапрописказубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визыудостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов, оформить новое единое пособие на детейраспечатать и заверить документы из Госуслуг, оформить ежемесячную выплату на содержание несовершеннолетних, которые находятся под опекой.

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