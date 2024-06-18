С 2025 года в Ленобласти заработает новая ежемесячная выплата на первого и второго ребенка

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти рекомендовали принять в первом чтении изменения в Соцкодекс, которые касаются новой меры соцподдержки – ежемесячной региональной выплаты на первого и второго ребенка в семье в возрасте от полутора до трех лет.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания 47 региона, согласно тексту документа, в случае рождения первого ребенка с 1 октября 2024 года при достижении им возраста полутора лет ежемесячная выплата устанавливается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума в области для детей. В этом году размер «детского» прожиточного минимума в области составляет 15 536 рублей (то есть данная выплата могла бы составить более 7 700 рублей), но с начала будущего года, когда закон должен вступить в силу, размер прожиточного минимума изменится.

Размер ежемесячной выплаты, согласно тексту законопроекта, подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ленинградской области. Предоставление ежемесячной выплаты после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке.

Право на ежемесячное пособие на второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет будет предоставлено матери либо отцу либо одному из усыновителей, если хотя бы один из родителей и ребенок, на которого выплачивается пособие, имеют место жительства на территории Ленинградской области и если ребенок рожден после 1 января 2024 года. Важно также, чтобы актовая запись о рождении ребенка была произведена в органах ЗАГС Ленобласти либо в одном из МФЦ 47 региона.

В законопроекте также сказано, что при определении права на ежемесячное пособие будут учитываться совместно проживающие с родителями дети в возрасте до 18 лет, но только если родители не были лишены родительских прав или не было отменено усыновление. Ежемесячное пособие на второго ребенка также определено в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей и также подлежит перерасчету в беззаявительном порядке.

Предполагается, что законопроект после принятия вступит в силу с 1 января 2025 года.

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Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.