В России растёт число людей, заболевших ботулизмом. Количество пострадавших уже почти достигло 400 человек. Рассказываем, что это за болезнь, о симптомах, свойственных ей, и продуктах, представляющих опасность.

Первый случай в Ленобласти

Первые случаи заболевания начали фиксировать во второй половине июня 2024 года. 17 числа появилась информация, что медики скорой помощи во Всеволожском районе Ленобласти выезжали на вызов к мужчине с признаками ботулизма. У него наблюдались непрекращающаяся рвота, боль в верхней части живота и светобоязнь. Пострадавшего госпитализировали. В больнице предположение скорой подтвердилось. Пациенту диагностировали ботулизм. Отмечается, что на ужин мужчина употребил рыбные консервы.

Массовая вспышка заболеваемости в России

В тот же день стало известно о массовом отравлении в Москве. В столице за медицинской помощью обратился 121 человек. 55 пациентов с симптомами ботулизма были в тяжелом состоянии, 30 из них попали в реанимацию. Затем появились ещё заболевшие: около 20 человек — в Московской области, 14 — в Нижегородской области и столько же в Казани.

24 июня появилась информация о случаях ботулизма ещё в трёх регионах России — Тамбовской, Ярославской и Костромской областях. Число пострадавших тогда составляло 375 человек. Большинство из них госпитализированы. Согласно информации департамента здравоохранения Костромской области, уже зафиксирован первый смертельный исход. В больнице скончался 21-летний мужчина.

На следующий день зарегистрировали первый случай заболевания в Петербурге. Сообщается, что пациент прибыл из Москвы. Сейчас 25-летний мужчина находится на стационарном лечении в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. Его состояние оценивается как тяжелое.

Инфекционист Андрей Поздняков заявил, что подобных всплесков ботулизма не было уже 30 лет.

«Заболевание редкое, и такие вспышки, которые происходят сейчас, трудно вспомнить, когда происходили в последний раз, не на моей памяти – то есть больше тридцати лет назад», — цитирует врача РИА Новости.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, сейчас больницах страны находятся 148 взрослых пациентов, 44 из которых на ИВЛ. 232 человека, где числятся трое детей, выписаны после улучшения состояния.

Что стало причиной большого числа заболевших?

По данным Роспотребнадзора, источником заражения стала продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители продукции: ООО «Локалкитчен» (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область). Ведомство выяснило, что предприятие расположено в антисанитарных условиях, а процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм.

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Сейчас деятельность этих организаций приостановлена, а опасная продукция изъята из оборота. По делу об отравлении были задержаны повар компании — производителя фасоли «Савон-К» Карим Норматов, генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин, глава отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и руководитель «Савон-К» Владимир Шин. Суд назначил Норматову меру пресечения в виде ареста сроком до 15 августа, других фигурантов посадили под домашний арест.

На мусоросжигательном заводе в российской столицы уже уничтожили более 46 тонн опасной продукции, ставшей причиной массового всплеска заболеваемости.

Что такое ботулизм?

Ботулизм — редкое и тяжёлое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Его вызывает попадание в организм ботулинического токсина. Возбудитель Clostridium botulinum образует споры, которые крайне устойчивы к воздействию физических и химических факторов. При попадании в организм ботулотоксины приводят к блокировке нервных функций, а также могут повлиять на возникновение дыхательного или мышечного паралича. В связи с этим заболевание считается потенциально смертельным. По данным ВОЗ, летальность при ботулизме возможна в 5-10% случаев.

Заболевание не передаётся от человека к человеку. Основной путь заражения — алиментарный, то есть пищевой. Большинство пациентов страдают от ботулизма после приёма пищи, где в продуктах накопился ботулотоксин. Однако заработать опасную болезнь можно и другими способами. Например, при попадании токсина через рану или в случае применения инъекций ботокса в косметологии и медицине. Но это происходит крайне редко.

Симптомы заболевания

Проявления заболевания обычно настигают организм пострадавшего спустя 12-36 часов. Однако они могут проявиться у человека и в течение последующих восьми дней, после проникновения возбудителя в организм.

В числе первых симптомов выделяют следующие:

несвойственная ранее быстрая утомляемость;

слабость и головокружение;

затуманенное зрение;

сухость во рту;

затрудненное глотание и проблемы с речью;

рвота, диарея, запор, а также вздутие живота.

При заболевании температура тела не повышается.

В каких продуктах чаще всего встречаются возбудители ботулизма?

В большинстве случаев опасность представляют продукты с высоким содержанием крахмала и белка, например, мясо и бобовые. Также Clostridium botulinum могут присутствовать в мясных и рыбных копченостях, колбасных изделиях в натуральной оболочке. Возбудители ботулизма бывают в ферментированных продуктах, к примеру, в квашеной капусте. Но самый большой риск представляет консервированные овощи и грибы, особенно сделанные в домашних условиях.

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Как объяснили эксперты Роскачества, возбудители ботулизма присутствуют в земле. При недостаточной термической обработке (ниже 120 градусов) бактерии остаются на продуктах питания. При этом низкое содержание кислорода в консервах — идеальная среда для размножения Clostridium botulinum.