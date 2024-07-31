В Ленобласти стало еще на два ФАПа больше

Разрешен ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Ям-Тесово и поселке Дивенский

«Администрация Ленинградской области активно развивает отрасль здравоохранения. Работаем над реализацией проектов в Мурино, Кировске, Выборге, Тельмана и строим небольшие пункты здоровья в селах и деревнях. По поручению губернатора эта работа значительно ускорена и с конца 2023 года мы уже ввели в эксплуатацию три фельдшерско-акушерских пункта», — рассказал заместитель Председателя Правительства области Евгений Барановский.

Жители Ям-Тесово смогут получать первичную медпомощь в двухэтажном здании, где предусмотрены кабинет врача, прививочная, смотровая и процедурная. В поселке Дивенский построили небольшой модульный ФАП, где внутри оборудованы процедурный кабинет и фельдшерская.

Введение ФАПов позволяет обеспечить «шаговую» доступность первичной медико-санитарной помощи. В 2022-2023 году ФАПы открылись в Полянах и в Рапполово, Семрино, Яровщинах, Пениках, Иннолово, Минах и в деревне Елизаветинка, Глобицы и Васкелово, деревне Овсище, Нурме, поселке Красава.