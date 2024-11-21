В Ленобласти вручили награды многодетным родителям: «Славу Матери» и «Отцовскую доблесть»

Награды в Гатчинском Доме культуры получили из рук Александра Дрозденко 23 многодетных матери и 18 многодетных отцов.

«Из бюджета Ленинградской области в этом году на поддержку семей выделено 15 млрд рублей. А на следующий год мы уже предложили депутатам утвердить программу в 17 млрд рублей. Это и прямая помощь, и поддержка, и обеспечение транспортом, это и земельные участки, и многое-многое другое», — сказал глава региона.

Знаки отличия из рук главы региона получили 23 семьи. Это мамы и папы, у которых пять и более детей.

Как уже писал ivbg.ru, что в Ленобласти в 2022 году наградили 20 мам и 10 пап, в 2017 году награды получили 14 многодетных матерей и 13 многодетных отцов, в 2018 году наградили 13 матерей и 12 отцов. Список награжденных в 2019 году доступен по ссылке. В 2020 году награды были вручены непосредственно в каждом районе, общего мероприятия не было в связи в COVID-19. В 2021 году церемония прошла в Волхове, тогда награду получили награды получили 17 матерей и 11 отцов. А в 2023 году более 30 семей.

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Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.