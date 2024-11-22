В Сосновом Бору газифицировали дом, в котором проживает 18 детей

Супруги Кравцовы воспитывают 18 детей – 11 сыновей и 7 дочерей. Теперь в их доме готовить и отапливаться стало проще

«В Сосновом Бору для подключения многодетной семьи специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» проложили газопровод, смонтировали и наладили работу газового оборудования. Также в доме установлено два газовых котла российского производства. Газ будет использоваться для готовки и отопления», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов.

Ольга Кравцова имеет звание «Мать-героиня». Евгений Кравцов награжден знаком отличия «Отцовская доблесть».

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Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.