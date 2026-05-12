В Мультицентр Ленобласти пришли Екатерина и Анатолий, чтобы выразить благодарность за помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Пара принесла с собой домашний торт.

Для Екатерины помощь фронту стала личным делом: её муж Анатолий сейчас находится в строю, а братья, к сожалению, погибли. Женщина активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи. Узнав о работе Мультицентра и о премии «Окопная свеча», а также вдохновившись недавно прошедшим Днём Победы, она решила испечь торт, чтобы поддержать тех, кто помогает защитникам.

У пары растёт маленький ребёнок. Когда Екатерину спросили, как она находит время на всё, она скромно ответила: «Ночью!»

«Спасибо вам за внимание и доверие. Мы продолжим делать своё дело, зная, что нас поддерживают такие люди, как вы», — отметили сотрудники центра, поблагодарив семью за внимание и доверие.

Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.