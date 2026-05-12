weather 16.2°
$ 73.79
87.38

Главная / Для души / Семья участника СВО принесла домашний торт в Мультицентр во Всеволожске в знак благодарности за поддержку

Для души Новости

Семья участника СВО принесла домашний торт в Мультицентр во Всеволожске в знак благодарности за поддержку

В Мультицентр Ленобласти пришли Екатерина и Анатолий, чтобы выразить благодарность за помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Пара принесла с собой домашний торт. 

Семья участника СВО принесла домашний торт в Мультицентр во Всеволожске в знак благодарности за поддержку - В Мультицентр Ленобласти пришли Екатерина и Анатолий, чтобы выразить благодарность за помощь участни
Фото: Мультицентр социальной и трудовой интеграции

Для Екатерины помощь фронту стала личным делом: её муж Анатолий сейчас находится в строю, а братья, к сожалению, погибли. Женщина активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи. Узнав о работе Мультицентра и о премии «Окопная свеча», а также вдохновившись недавно прошедшим Днём Победы, она решила испечь торт, чтобы поддержать тех, кто помогает защитникам.

У пары растёт маленький ребёнок. Когда Екатерину спросили, как она находит время на всё, она скромно ответила: «Ночью!»

«Спасибо вам за внимание и доверие. Мы продолжим делать своё дело, зная, что нас поддерживают такие люди, как вы», — отметили сотрудники центра, поблагодарив семью за внимание и доверие.

Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Теги

мультицентр
Новости Происшествия

Петербуржец остался без автомобиля за пьяную езду без прав

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за езду в состоянии опьянения. 

В Петербурге суд изъял у местного жителя автомобиль за езду в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был лишен прав за аналогичное нарушение.

Как сообщили в городской прокуратуре, 8 марта текущего года инспекторы остановили на Авангардной улице автомобиль «Форд Фьюжн» для проверки документов. В ходе беседы сотрудники ГАИ заподозрили, что владелец иномарки пьян. Позже медосвидетельствование подтвердило опасения правоохранителей. Более того, оказалось, что ранее нарушитель был лишен водительских прав.

На суде мужчина пояснил, что утром решил выпить слабоалкогольный напиток, а затем отправился в магазин за цветами. 

«Виновному назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 8 месяцев», — передает прокуратура.

Вам будет интересно
Полиция раскрыла кражу пожертвований из храма в Петербурге
Как сообщало информационное агентство ivbg.ru, ящик для пожертвований с деньгами украли из храма в Санкт-Петербурге 9 мая. Фото: ГУ МВД Сумма ущерба с...
12.05.2026
183

Теги

Конфискация Петербург пьяная езда

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться