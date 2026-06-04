Документ предполагает организацию производственной практики и стажировок для студентов по техническим направлениям, а также содействие в их последующем трудоустройстве.

Соглашение подписали генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Сизов и директор Мультицентра Ирина Дрозденко. В учреждении отметили, что это сотрудничество создаёт дополнительные возможности для профессиональной реализации выпускников и их уверенного старта в одной из ключевых отраслей экономики региона.

Кроме того, стороны договорились об обмене актуальной информацией о вакансиях и профессиональных требованиях.

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Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.