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Новости Социум

Мультицентр социальной и трудовой интеграции заключил соглашение с АО «ЛОЭСК»

Документ предполагает организацию производственной практики и стажировок для студентов по техническим направлениям, а также содействие в их последующем трудоустройстве. 

Мультицентр социальной и трудовой интеграции заключил соглашение с АО «ЛОЭСК»
Фото: Мультицентр социальной и трудовой интеграции

Соглашение подписали генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Сизов и директор Мультицентра Ирина Дрозденко. В учреждении отметили, что это сотрудничество создаёт дополнительные возможности для профессиональной реализации выпускников и их уверенного старта в одной из ключевых отраслей экономики региона.

Кроме того, стороны договорились об обмене актуальной информацией о вакансиях и профессиональных требованиях.

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Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

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Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко
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Водитель вез пару – мужчину и женщину. Когда машина остановилась у указанного адреса, пассажиры вышли из автомобиля и попытались уйти, не оплатив поездку.

После этого между водителем и пассажирами начался конфликт. Женщина распылила содержимое перцового баллончика в лицо таксисту и несколько раз ударила его.

После нападения пара убежала во двор дома. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.

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