Сохранение доплат медикам и продление общественных работ: главное в Ленобласти за 2 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

В Ленобласти пройдет арифметическая олимпиада «ExpoOlimpia»

28 ноября в Ленобласти пройдут первые в России «Арифметические игры ExpoOlimpia» — олимпиада по арифметике с элементами геймификации. В ней могут поучаствовать школьники первых — шестых классов.

Общественные работы могут продлить в Ленобласти до середины 2021 года

Сохранить возможность временного трудоустройства в первой половине 2021 года предложил глава Ленобласти. Для того, чтобы принять участие в общественных работах, безработные и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена, должны дистанционно обратиться в удобный районный филиал Биржи труда.

Медикам Ленобласти, работающим с COVID-19, сохранят доплаты из областного бюджета

Глава Ленобласти дал распоряжение подготовить постановление о продлении выплат из областного бюджета медработникам, занятым в зонах риска по COVID-19.

Лаборатория по диагностике коронавируса появится в Выборгском районе

Сейчас тесты на COVID-19 в Ленинградской области проводят 15 лабораторий, количество тестирований – до 6 тысяч в сутки.

В Выборгском районе заасфальтировали «Северное полукольцо»

Ремонт участка региональной дороги «Магистральная», которая является продолжением «бетонки» заасфальтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Три станции для зарядки электромобилей поставили в Ленобласти

Одна расположена на 65-м километре трассы «Скандинавия», на АЗС в Огоньках. Еще две – на парковочной зоне в Кондратьево на 191-м километре трассы. Станции введены в эксплуатацию 2 ноября предприятием «Россети Ленэнерго» и швейцарско-шведской корпорацией ABB в Ленинградской области. Каждая заряжает электромобиль полностью за 1-1,5 часа.

В Выборге прошла ярмарка вакансий для предпенсионеров

На ярмарке функционировали две площадки: Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения и центр «Добро пожаловать» из Светогорска. Несколько работодателей пообщались с потенциальными сотрудниками.

Историческое здание в Выборге передадут в собственность Ленобласти

В Выборге историческое здание на Северном Валу, 11, передадут в собственность Ленобласти. Планируется, что в здании после реконструкции разместится начальная школа примерно на 300 мест. Восстановительные работы будут проведены за счет областного бюджета. Ранее в историческом здании размещался штаб 30-го гвардейского корпуса. В 2014 году там произошел сильный пожар и здание сейчас пустует.