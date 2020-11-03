Губернаторский кадровый резерв и санэпидмеры в Сосновом Бору: главное в Ленобласти за 3 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Санэпидмеры в Сосновом Бору проверят по специальному графику

Отдел экономического развития решил упорядочить проверки соблюдения санэпидмер в Сосновом Бору — в дальнейшем их будут проводить по графику.

В Тосно стартует фотовыставка «Россия. Полет через века»

В кинотеатре «Космонавт» города Тосно с 4 по 6 ноября будет проходить фотовыставка «Россия. Полет через века». Проект приурочен ко Дню народного единства. В экспозиции представлены более 20 авторов и 34 фотокарточки.

Этнографический диктант стартовал в Ленинградской области

Международный этнографический диктант будет проходить в Ленинградской области с 3 по 8 ноября. В 2020 году в нем можно поучаствовать в удаленном формате. Этнографический диктант состоит из 20 единых для всех вопросов и 10 уникальных вопросов, которые разработаны индивидуально для каждого субъекта России. Чтобы ответить на все, участникам дается 45 минут.

Избирком Ленобласти примет участие в международном форуме стран БРИКС

Второй Международный муниципальный форум Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (страны БРИКС) ММФ БРИКС (IMBRICS Forum) пройдет 5-6 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге в удаленном формате.

Педагоги Ленобласти повысили свою квалификацию в Сочи

Молодые учителя Ленинградской области прошли курсы повышения квалификации в Сочи на базе образовательного центра «Сириус». Они продлились десять дней. Педагоги и управленцы из 18 муниципальных районов Ленобласти повысили свою квалификацию с помощью специальных курсов в Сочи, проводившихся на базе образовательного центра «Сириус».

В «Губернаторский кадровый резерв» вошло 83 ленинградца

В Ленобласти завершился районный этап конкурса, объявленного по инициативе главы региона Александра Дрозденко. Конкурсный отбор желающих стать частью #Команда47 проходил в 7 номинациях. Заявку на протяжении двух месяцев мог подать любой житель Ленобласти. В итоговый список попали 83 самых активных и инициативных.

Дорожники Ленобласти готовы к зимним холодам

Пять тысяч дорожников Ленинградской области и порядка шестьсот единиц спецтехники подготовились к приближающимся зимним холодам. Специалисты дорожного комитета и «Ленавтодора» тщательно подготовились к приближающемуся зимнему периоду: за октябрь они успели проверить шесть областных дорожных госпредприятий (ДРСУ), обслуживающих региональные трассы. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ленинградской области.