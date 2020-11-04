Фестивали и акции #МыВместе: главное в Ленобласти за 4 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Фестиваль «Славянское кольцо» прошел в Волосово

В Ленинградской области уже в 20-й раз прошел фестиваль национальных культур «Славянское кольцо». В 2020 году в День народного единства центром проведения мероприятия стало Волосово. Площадкой фестиваля национальных культур стала открытая сцена перед досуговым центром «Родник».

Активисты #МыВместе собрались на фестиваль в Кингисеппе

Подростковые клубы Ленинградской области празднуют День народного единства на фестивале «Мы вместе», который проходит в 2020 году в Кингисеппе. В мероприятии приняли участие около 100 молодых людей со всего региона. Для жителей «красной» зоны фестиваль проводился в режиме онлайн.

В Лебяжьем высадили деревья в честь Дня народного единства

В День народного единства в поселке Лебяжье Ломоносовского района были высажены саженцы хвойных и лиственных деревьев. В акции приняли участие местные жители и глава администрации Сергей Ушаков. Саженцы подарены поселку питомником «Алексеевская Дубрава» в честь праздника и высажены во дворе дома № 75 на Приморской улице.

Стали известны победители-пловцы «Ленинградской Лиги – 2020»

Программа «Ленинградской Лиги – 2020» состояла из двух частей. В спортивной части участники должны были проплыть 50 метров вольным стилем и пройти смешанную эстафету. В интерактивной части нужно было снять видеоролик о здоровом образе жизни.

Ленобласть присоединилась ко всероссийским акциям в День народного единства

Жители Ленинградской области приняли участие в проектах, проходящих в День народного единства по всей России. Также мероприятия проходили и в режиме онлайн.

Волонтеры #МыВместе поздравили пожилых жителей Ленобласти

В День народного единства волонтеры движения #МыВместе поздравляют пожилых жителей Ленинградской области, приносят им продуктовые наборы и товары первой необходимости.