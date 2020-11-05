Решение по ЖК «Город детства» и победы юных ленинградцев: главное в Ленобласти за 5 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Ленинградцы разработали уникальный чат-бот и победили на «IT Education HACK»

Команда кванторианцев «Kquad» из Ленинградской области победила в номинации «Самый перспективный проект» на межрегиональном хакатоне «IT Education HACK», проходившем в Нижнем Новгороде. Ленинградский проект-победитель – чат-бот для социальных сетей и мессенджеров, призванный помочь студентам и абитуриентам.

В гимназии города Сертолово открылся школьный музей «Честь и гордость Отечества»

В музейных залах городской гимназии представлена военная история страны: от Великой Отечественной войны до рассказа о современной Российской армии. Инициаторами создания музея выступила общественная организация ветеранов МО «Сертолово», которая приняла участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из бюджета Ленобласти.

Памятник герою 6-й роты открыли в Сертолово в День военного разведчика

На пересечении улиц Дмитрия Кожемякина и Центральной, где проживал герой и продолжает жить его семья, 5 ноября открыт памятник гвардии лейтенанту ВДВ Дмитрию Кожемякину. Дмитрий Кожемякин погиб в марте 2000-го года в бою на Северном Кавказе, остановив вместе с однополчанами из 6-ой роты Псковской воздушно-десантной дивизии прорыв бандформирований из Аргунского ущелья.

В Ленобласти появятся еще три ПЦР-лаборатории

В Ленинградской области в ближайшее время собираются открыть три дополнительных ПЦР-лаборатории. На данный момент в области работают 15 лабораторий. Новые лаборатории появятся в Тихвине и на базе областного Центра СПИД, а также в Выборге.

В Мурино благоустроят берег Охты и улицы Шувалова/Графская за 36,5 млн рублей

В 2020 году Мурино впервые приняло участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Уже в 2021 году в городе появятся два общественных пространства для спорта и отдыха. В голосовании по проектам на 2021 год приняло участие более 70 тысяч человек – это рекордное количество.

Дольщики ЖК «Город детства» в Коммунаре получат деньги вместо квартир

Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков в отношении с первого по пятый дом, где зарегистрировано 283 договора долевого участия. В ближайшее время Фонд опубликует порядок получения компенсации. Что же касается корпусов 6, 7, 10 проблемного ЖК, то их достроят.

Пенсионеров Ленобласти научат защищаться от мошенников

Пенсионеров Ленинградской области научат противостоять мошенникам и аферистам. С этой целью с 5 ноября Центр поддержки общественных инициатив при поддержке Комитета по печати Ленобласти запускает социальную кампанию «Вместе против мошенников».

Шесть юных ленинградцев стали победителями «Большой Перемены»

За победу одиннадцатиклассники получают по 1 млн рублей и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз, а ученики 10-х классов – по 200 тыс. рублей. За победу в финале Всероссийского конкурса сражались 1200 школьников, из них 13 из Ленобласти.