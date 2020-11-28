Новый глава Шлиссельбурга и маршрут по усадьбе Толстого: главное в Ленобласти за 28 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 28 ноября 2020 года.

Артем Желудов назначен главой администрации Шлиссельбурга

Ранее Артем Желудов занимал пост главы администрации Приладожского городского поселения. По итогам 2019 года оно вошло в топ-20 лучших муниципальных образований региона по выполнению программы «Комфортная городская среда».

Областная сборная по синхронному плаванию подтвердила мастерский норматив

Мастерский норматив в групповой программе подтвердила сборная Ленинградской области на чемпионате России по синхронному плаванию, проходившему в Казани с 24 по 28 ноября. Сборная Ленинградской области представила комбинированную группу, в которую впервые вошли спортсменки 2005 года рождения. В общем зачете команда заняла 4 место, выступив в 10 дисциплинах синхронного плавания.

Благодаря публикации iVBGru к акции по раздаче светоотражателей в Волосово присоединились 50 человек

На фоне растущего числа ДТП с участием пешеходов в темное время суток в Ленобласти в Волосово вновь занялись поиском волонтеров для раздачи светоотражателей населению. Как сообщили редакции iVBGru организаторы, администрация общественную инициативу не поддержала. Также было направлено письмо в Комитет образования Ленинградской области. Ответа оттуда не поступило. Однако благодаря публикации в СМИ активистам удалось организовать достаточное количество добровольцев.

Спортивный зал капитально отремонтируют в Бережках

На текущем этапе работ утепляются стены и кровля здания. Монтируются окна и двери. Красится фасад. Эти работы должны быть закончены до 9 декабря. Заказчик работ – «Бережковский сельский дом культуры».

Новую спортивно-досуговую площадку открыли в Рахье

В Рахье Всеволожского района 27 ноября открылась спортивно-досуговая площадка на территории, примыкающей к местному Дому Культуры. Зону оборудовали игровым городком, качелями, напольными шахматами и баскетбольной стойкой. Поставлены скамейки, урны и деревянные ярмарочные домики для массовых мероприятий в будущем.

В Ленобласти появился маршрут по территории усадьбы писателя Толстого

Новая туристическая тропа проходит по территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого «Пустынька» в Тосненском районе Ленинградской области. Главная достопримечательность маршрута – Саблинские пещеры. В одной из них, Левобережной, организована «Зеркальная экспозиция» – воссозданные под видом отражения в зеркале интерьеры усадьбы «Пустынька» и приусадебный парк.