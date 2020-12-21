Стало известно, как будут работать центры МФЦ Ленобласти в новогодние праздники

31 декабря МФЦ работают только на выдачу документов и консультирование, рабочий день сокращен на 1 час и завершится в 20 часов. С 1 по 8 января МФЦ не работают, с 9 января – в обычном режиме.

26 декабря рабочий день будет сокращен на час в офисах «МФЦ для бизнеса», отделении МФЦ в Колтушах, в МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья в Мультицентре социальной и трудовой интеграции и удаленных рабочих местах (УРМ). С 31 декабря по 10 января перечисленные центры не работают, а с 11 января возобновится их обычный режим работы.

В ноябре центры «Мои Документы» Ленобласти оказали жителям региона свыше 470 тысяч услуг и консультаций. Больше всего обращений поступило в МФЦ «Мурино», «Всеволожский» и «Ломоносовский». Также важным событием стал запуск пилотного проекта по обучению граждан работе с компьютером и подробности по ссылке.

Вам будет интересно Новый МФЦ открылся в поселке Новоселье Центр госуслуг «Новоселье» открыт на улице Институтской, д.1. Он работает в понедельник с 10 до 21 часа, со вторника по... 11.12.2020 181

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС. А с 1 января 2019 года МФЦ занялось приемом документов по вопросам соцзащиты.