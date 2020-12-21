Новые ограничения по COVID-19 и вакцинация: главное в Ленобласти за 21 декабря

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 21 декабря 2020 года.

Ленобласть вошла в топ-5 регионов России с самой низкой инфляцией

В среднем по СЗФО уровень инфляции составил 4,3%. В Ленинградской области он держится на отметке 3,4%. Также уровень инфляции в регионе остается одним из самых низких в России. Средний показатель по стране – 4,4%. Аналитики «Банка России» считают, что область успешно сдерживает инфляцию из-за высокой конкуренции поставщиков и производителей.

В Ленобласти с 21 декабря введены новые ограничения по COVID-19

В Ленинградской области вводят новые ограничительные меры по COVID-19. Соответствующее постановление 21 декабря подписал Александр Дрозденко. Также некоторые районы сменили зоны с желтой на красную и с зеленой на желтую.

Педагог из Тосненского района учит детей ПДД с помощью рэпа

Педагог из Тосненского района Николай Буджак на своем youtube-канале рассказывает детям и подросткам о безопасности дорожного движения в стиле, который считает близким для этой аудитории.

Жители Ленобласти начали получать выплаты по 5000 рублей на детей до 7 лет

Как сообщал ivbg.ru, семьям с детьми до 7 лет включительно выплатят по 5000 рублей до Нового года. Об этом сообщил 17 декабря в ходе пресс-конференции Владимир Путин. Она назначается на основании ранее поданных заявлений: на ежемесячную – семьям с детьми до трех лет, и на единовременную – с детьми от трех до 16 лет. Если вы ранее подавали эти заявления, то выплата поступит на тот же счет автоматически. Если не подавали – в заметке инструкция от ivbg.ru, как это сделать.

Ветеринарная служба Ленобласти расширяется и продолжает борьбу с COVID-19

В 2020 году в Ленинградской области открыто пять новых ветеринарных клиник и реконструировано 12 действовавших. От COVID-19 обработаны 51,5 тыс. объектов – это 8,7 млн квадратных метров. Александр Дрозденко выразил благодарность профильным специалистам, активно участвующим в дезинфекции общественных территорий.

В Ленобласти продолжается вакцинация тех, кто на передовой

На сегодняшний день в Ленинградскую область поступило 1542 комплекта вакцины, ожидается еще 124 до конца декабря. Пункты для иммунизации населения от COVID-19 расположены в Ленинградской областной клинической больнице, Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больницах. Следующим этапом станет оснащение еще 17 пунктов.

Кировский производитель упаковки из гофрокартона повысил выработку линии на 46%

На предприятии «Рэмос-Альфа» подвели итоги активной стадии реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В качестве пилотного потока здесь было выбрано изготовление вырубного короба с полноцветной печатью. С помощью внедрения бережливых технологий в процесс удалось повысить производительность потока на 46%. Также сократилось время изготовления одной партии продукции – на 759 минут.

Волонтеры #МыВместе привезли медикам Тосненской больницы пироги и хозтовары

В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) посетили Тосненскую клиническую межрайонную больницу. Сотрудникам медицинского учреждения были переданы пироги и хозяйственные товары, необходимые для работы в «красной зоне».