Новые зараженные и итоги работы “Лиза Алерт”: главное в Ленобласти за 9 января

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 9 января.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 218 жителей Ленобласти. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 25 796 человек, выздоровели — 22 404. Более подробный список, где обнаружили новых зараженных, по ссылке.

Квартиры в новостройках подорожали на 26%

За последние три года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ленобласти выросла почти на 26,3%. Если весной 2018 года “квадрат” на первичном рынке региона стоил в среднем 58,7 тыс. рублей, то к концу 2020 года его стоимость повысилась до 79,7 тыс. рублей. Рост стоимости жилья наблюдается и в Петербурге.

Разыскиваются браконьеры, убившие четырех лосей

Трупы животных были обнаружены на территории Выборгского и Лодейнопольского районов Ленобласти. Браконьерам грозят штрафы в несколько сотен тысяч рублей, а также лишение свободы до двух лет.

Волонтеры “Лизы Алерт” подвели итоги 2020 года

Всего за прошедший год в “Лиза Алерт” поступило 2 982 заявки. Удалось найти живыми 2 312 человек, погибшими — 233. Поиски остальных продолжаются. В целом поисковики за весь год отработали на треть больше заявок, чем в 2019-м.

64 жителя получили соцвыплату на строительство и покупку жилья

В 2020 году на строительство и покупку жилья для жителей Ленобласти из сельской местности направлено 184 млн рублей. Свидетельства на получение соцвыплаты направлены 64 жителям, 20 из них планируют на эти деньги построить дом, 37 — купить жилье в новостройках, семь — на вторичном рынке.

В Выборге и Первомайском погибли два подростка

Устанавливаются обстоятельства гибели студентов в Выборгском районе Ленобласти. Девушку нашли мертвой в собственной ванне, юношу госпитализировали с травмами головы, но спасти его не удалось.

В Тосно мужчина спас провалившегося под лед ребенка

Но после чего сам попал в реанимацию. Мужчина с семьей катался на ватрушках и в какой-то момент заметил в воде ребенка. Он незамедлительно бросился на помощь, но вместе с девочкой ушел под воду. Вытащить мужчину и малышку из воды помог очевидец. По дороге домой спасателю стало плохо.