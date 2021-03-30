С начала 2021 года в Ленобласти введено 758,7 кв. м. жилой недвижимости. Из них объекты ИЖС почти 407 тыс. кв.м.

Как рассказали в правительстве Ленобласти, интерес покупателей к ИЖС укрепляется в связи с ростом стоимости квадратного метра в многоквартирных домах.

План по вводу жилья для 47 региона в 2021 году установлен на отметке около 2,27 млн м.кв. Сейчас строительство идет на 535 строительных площадках Ленобласти, общая площадь возводимого жилья — 7,54 млн. кв. метров. Отметим, что количество введенного жилья за первые три месяца 2021 года в Ленобласти на 34% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции.

Также в 2020 год в регионе сохранен высокий темп ввода социальных объектов. С начала года в регионе построено и введено семь школ на 3025 мест, девять детских садов. Также в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.