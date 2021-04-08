В Васкелово с опережением графика строят ФАП за 48,5 млн рублей

Подрядчик планирует завершить работы по строительству ФАП во Всеволожском районе уже этой осенью.

ФАП сможет принимать в день 15 пациентов. Для этого предусмотрены кабинеты фельдшера и акушера, процедурная и прививочная. На втором этаже учреждения разместятся две двухкомнатные квартиры для проживания медицинского персонала.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всего в Ленобласти 188 ФАПов. Из них 30 построенных за последние годы в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». В этом году ФАПы открылись в Полянах и в Рапполово, Семрино, Яровщинах, Пениках, Иннолово, Минах и в деревне Глобицы. В 2021 году пункты начнут строить в деревнях Яльгелево, Ям-Тесово, Нурма, Овсище, Усадище.