Полномочия в градостроительной деятельности будут скорректированы в Ленобласти

Депутаты Ленобласти рассмотрели законопроект, который приводит действующее областное законодательство в соответствие с федеральным.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству парламента Ленобласти рассмотрела проект областного закона «О признании утратившими силу отдельных положений областных законов о перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленобласти и органами местного самоуправления Ленобласти».

Законопроект, инициированный депутатом Андреем Лебедевым, приводит действующее областное законодательство в соответствие с федеральным. Проектом закона предусмотрено исключение из перечня перераспределенных полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленобласти и органами местного самоуправления Ленобласти полномочия по принятию решений о развитии застроенных территорий.

Следует отметить, что областным законом от 7 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленобласти и органами местного самоуправления Ленобласти» полномочие органов местного самоуправления поселений и городских округов по принятию решений о развитии застроенных территорий отнесено к компетенции уполномоченного органа исполнительной власти Ленобласти.

Федеральным законодательством с 30 декабря 2020 года указанное полномочие исключено из компетенции органов местного самоуправления поселений и городских округов в связи с изменением механизма комплексного развития территорий. С этого времени отсутствуют правовые основания для принятия решений о развитии застроенных территорий и предусмотрена только возможность принятия решений о комплексном развитии территорий в случаях, установленных статьей 66 Градостроительного кодекса РФ.

Комиссия решила поддержать законопроект сразу в первом и третьем чтениях.

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Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции.

Также в 2020 год в регионе сохранен высокий темп ввода социальных объектов. С начала года в регионе построено и введено семь школ на 3025 мест, девять детских садов. Также в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.