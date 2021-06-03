В развитие индустриального парка «RAUM Бугры» инвестируют 10 млрд рублей

В рамках ПМЭФ-2021 подписано соглашение о сотрудничестве между Ленобластью и ООО «ИнвестБугры».

В рамках инвестиционного проекта предусмотрено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов индустриальной недвижимости. Планируется, что будет создано около 1,5 тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей.

«Рост жилищного строительства в агломерационной зоне требует развития не только социальной, но и промышленной инфраструктуры. Для нас важно обеспечить жителей новых кварталов доступной работой рядом с домом», — сказал Дрозденко.

Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей, с АО «Компания Колос» за 4,5 млрд. рублей, АО «Горки Гольф клуб» на строительство курорта в Ломоносовском районе, АО «ЕвроХим» на 132 млрд рублей и «Фосфарго» на миллиард, «Питерпром ПК» о переезде производства из Северной столицы.