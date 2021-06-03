«Молочный» инвестпроект меняет Северную столицу на Ям-Ижору

Для переноса действующего предприятия и его расширения компания «Питерпром ПК» приобрела 2 га земли в индустриальном парке «М10». Объем инвестиций в проект составит 250 млн рублей.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписали на ПМЭФ-2021 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, учредитель «Питерпром Производственная Компания» Гордеев Вячеслав и генеральный директор ООО «Агентство территориального развития «М10» Михаил Косарев.

«Этот проект не только дополнит наш пищевой кластер новой продукцией, но и откроет дополнительные возможности для реализации молока нашими хозяйствами. Я рад, что на рынке спортивного, детского и диетического питания скоро появится новая продукция из Ленинградской области. Добро пожаловать в наш регион!», — сказал Александр Дрозденко.

На первом этапе предполагается строительство трех зданий, вторым этапом — переезд действующего завода по производству сухих молочно-белковых смесей и комплексных пищевых добавок из Санкт-Петербурга.

Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей, с АО «Компания Колос» за 4,5 млрд. рублей, АО «Горки Гольф клуб» на строительство курорта в Ломоносовском районе, АО «ЕвроХим» на 132 млрд рублей и «Фосфарго» на миллиард.

Напомним, что Ленобласть привлекла 1 023,2 млрд рублей инвестиций и заключила 46 соглашений на ПМЭФ-2019. Среди них постройка фармацевтического завода стоимостью в 1 млрд рублей, создании на территории Волосовского района вагоноремонтного завода «Новотранс», сухогрузного комплекса стоимостью 24,3 млрд рублей и многие другие и многие другие. И все это даст новые рабочие места для жителей региона.