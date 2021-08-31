В Ленобласти выбрали лучших наставников нацпроекта «Производительность труда»

Конкурс практик наставничества на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда» прошел в Ленобласти впервые.

«В каждой номинации оценивалась результативность практик, их уникальность и возможность тиражирования на других предприятиях», — рассказали организаторы конкурса.

В номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» по практике «Наставничество для передачи ключевых знаний и навыков работникам» победило «Кондитерское объединение «Любимый край», второе место занял «Гатчинский комбикормовый завод», третье — «Мегамейд» из Всеволожска. Сразу в двух номинациях ― «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» и «Наставничество в области прорывных технологий» в части взаимодействия с вузами ― победил тепличный комплекс «Дары Природы».

Победители представят свои проекты на всероссийском этапе конкурса.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 38 предприятия Ленобласти: «Дары природы«, “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое».

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано более 30 региональных предприятий.