Хозяйства Ленобласти заключили соглашений на «Агрорусь» на пол миллиарда рублей

Соглашения были подписаны сегодня, 3 сентября, на «Агрорусь» между комитетом по АПК Ленобласти и действующими предприятиями региона.
Племенной завод «Рапти» из Лужского района заключил соглашение на 400 млн рублей, молочное хозяйство «Гомонтово» из Волосовского района на 109 млн рублей, Рыбоводное хозяйство «КУЗНЕЧНОЕ» из Приозерского района на 50 млн рублей.
Напомним, что агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ — крупнейший сельскохозяйственный форум страны проходит в Петербурге, сегодня на выставке как раз проходит День Ленинградской области и уже подписаны соглашения с ООО «Грин Салат» на 204 млн рублей, ЗАО «Предпортовый» на 300 млн рублей, с птицефабриками на 4 млрд рублей, с «Петербургским тракторным заводом», с белорусской компаний «Амкадор» на 500 млн рублей.
Отметим, что во время XXVII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» Ленобласть подписала 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 7 млрд рублей.