Сотрудники тосненского предприятия увеличили выработку почти на 100%

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» сотрудники «Аттика» увеличили выработку на 91%.

Производитель химического сырья и полимерных смол «Аттика» подвел итоги участия в нацпроекте. В качестве пилотного потока предприятие выбрало оптимизацию производства полиэфирной смолы ОР 145, доля которой в выручке составляет 15%.

Команда проекта совместно с экспертом Федерального центра компетенций выявила 57 проблем и за шесть месяцев сократила время протекания процесса производства одного синтеза (15 тонн) на 35% с 3880 минут до 2518 минут. Также с помощью экспертов ФЦК была повышена производительность на других участках. Что позволило на 91% увеличить выработку в потоке. Экономический эффект для предприятия за полгода реализации составил 34,12 млн рублей.

«Нам, как растущей компании, было очень полезно и интересно получить и перенять опыт ФЦК и лучшие практики. Благодаря полученным результатам, нам удалось на реальном примере показать сотрудникам, что бережливое производство – не теория, эти инструменты действительно работают и дают отличный результат», – прокомментировал генеральный директор компании «Аттика» Матвей Раммо.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 43 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано более 30 региональных предприятий.