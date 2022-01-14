На вопросы жителей Ленобласти ответит директор МФЦ

Первый выпуск прямой линии «Директор МФЦ – на связи!» выйдет 17 января

Совместно с директором МФЦ 17 января в 15.00 на связи с жителями будет начальник управления организации установления социальных выплат отдела Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Артур Цыбулько. Эфир пройдет в инстаграме МФЦ.

Прямая линия с жителями области организована в рамках традиционной онлайн программы «Директор МФЦ – на связи!». Вопрос можно задать по телефону горячей линии (812) 775-47-70, в сообщении по WhatsApp 8 (931) 303-36-78 или в комментариях во время эфира.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов.