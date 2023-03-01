В Гатчине открылся первый в Ленобласти Семейный многофункциональный центр

Вся помощь семьям в одном окне — это девиз семейного многофункционального центра «Формула семьи».

«Семья — это любовь, счастье и дети», — написал Александр Дрозденко на память первому «Семейному МФЦ».

Работа в центре, открытом на базе Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина» за счет средств областного бюджета, выстроена по принципу «одного окна». Главная цель семейного МФЦ — содействие семьям с детьми в решении различных жизненных ситуаций. Ежемесячно центр сможет оказывать помощь более 200 семьям.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов, оформить новое единое пособие на детей, распечатать и заверить документы из Госуслуг.