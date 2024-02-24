24 февраля 2024 года будет ровно два года с начала специальной военной операции, которую объявил Владимир Путин в отношении Украины. За период проведения СВО многое изменилось. В минувшем году Россия отказалась от участия в «зерновой сделке» до выполнения сторонами установленных соглашений. Также переломилась обстановка на фронте: контрнаступление ВСУ провалилось, а ВС РФ смогли достигнуть новых рубежей — Соледара, Бахмута Марьинки и Авдеевки. Рассказываем, какие события произошли в ходе СВО за минувший год.

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По словам премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, за время военного конфликта с Россией страна утратила 20% территорий, а экономика обвалилась на 30%. Об этом политик заявил в недавнем интервью иностранной прессе.

«Мы потеряли 30 процентов нашей экономики, около 20 процентов наших территорий и мы потеряли 3,5 миллиона рабочих мест», — приводит выдержку из интервью «МК»

Отражение контрнаступления ВСУ

С 4-5 июня ВС Украины приступили к активным наступательным действиям, которые завершились в ноябре 2023 года. Противник ожидал, что контрнаступление поможет прорвать линию фронта. Основные усилия были направлены в Донецкой и Запорожской областях, по другим направлениям работа тоже шла.

Разговоры о масштабном наступлении ВСУ начались ещё зимой 2023 года. Планировалось, что украинские военные выступят весной. Из-за неподходящих погодных условий и задержек в поставках оружия к осуществлению задуманного смогли приступить только в начале лета.

Россия занялась подготовкой к активным действиям со стороны противника ещё в ноябре 2022-го. Тогда приступили к созданию оборонительной инфраструктуры: копали рвы и окопы, организовывали позиции для артиллерии и расстановку наземных мин. С началом операции продвижение ВСУ в результате российской обороны замедлилось. Украинские военнослужащие решили разминировать территорию, сохранив как можно больше своих людей, а также исчерпать военные ресурсы РФ.

С июня по ноябрь 2023 года основательных прорывов вглубь контролируемых Россией территорий не произошло. Украинские войска смогли отбить 14 деревень в Донецкой и Запорожской областях. Это меньше половины от того количества территорий, которые ВС РФ заняли за весь год.

Специалисты оценивают обстановку на фронте как ситуацию военного равновесия, а контрнаступление называют провальным.

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Главные российские успехи на фронте

В начале 2023 года, 12 января, освободили Соледар в ДНР. На это ушло около полугода. Соледар представлял для российской армии важное значение для продолжения наступления на донецком направлении. По сообщению Минобороны, наступление вела разнородная группировка сил, где непосредственным штурмом городских кварталов занимались бойцы ЧВК «Вагнер». С освобождением города появилась возможность отрезать силы киевского режима в Артемовске (Бахмуте), заблокировать их и приступить к взятию нового рубежа.

Ещё через пару месяцев, 20 мая, на высотках Артемовска российские бойцы подняли флаг РФ. Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и ВС России с освобождением города. Примечательно, что за год до этого в этот же день была завершена осада завода «Азовсталь», которая сигнализировала о полном освобождении Мариуполя.

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Бои за Артемовск, как и за Соледар, начались в августе 2022-го. Но к середине осени превратились в полномасштабные столкновения. Взять город удалось из-за его неудачного положения — он находится в низменности. Именно поэтому сторонники киевского режима рекомендовали за несколько месяцев до поражения оставить его и перейти на более выгодные позиции — в Часов Яр или Константиновку. Но украинская сторона решила продолжить оборону на текущих позициях, вероятно, пытаясь показать стойкость при невыгодных военных условиях. Туда направлялись новые подразделения, некоторые из которых были зарезервированы для участия в контрнаступлении Украины. Эксперты отмечают, что соотношение сил в битве составило примерно три к одному — в пользу украинской стороны. Несмотря на это, длительная борьба за Артемовск позволяла месяцами ликвидировать лучшие подразделения ВСУ, а также в огромных количествах уничтожать технику противника. Для России в этом была стратегическая ценность, что и дало возможность основательно подготовиться к летнему контрнаступлению.

Следующим стратегически важным освобождённым пунктом стала Марьинка. Важное событие выпало на 25 декабря прошлого года. Бои за город между Россией и Украиной шли практически с самого начала СВО. На территории Марьинки ВСУ развернули системы залпового огня, которыми в течение многих лет обстреливали Донецк. Поэтому освобождение города стало одной из основных задач на донецком направлении.

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На первом этапе выполнения задания нашим бойцам удалось проломить вражескую оборону и двинуться вглубь Марьинки, но ближе к центру противник смог стабилизировать свои позиции. Однако после взятия российскими военными терриконов, бойцов ВСУ стали выдавливать с помощью артиллерии. А затем на протяжении года проходили бои за центр: многоэтажную часть Марьинки, фермы и промышленные объекты на фланге.

И уже в этом году взяли Авдеевку. 17 февраля Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о выводе подразделений украинской армии из Авдеевки и переходе к обороне. А на следующий день в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город в ДНР и продвинулись на глубину почти в девять км. В результате освобождена территория площадью около 32 кв.км.

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Населённый пункт последние 10 лет являлся неприступным форпостом ВСУ, откуда также обстреливали Донецк. Поэтому снятие врага с уже обжитого места дислокации стало не просто освобождением очередного населённого пункта, но и психологической победой. В Минобороны отметили, что взятие Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, как и в случае с Марьинкой, основательно обезопасив его от ударов.

«Авдеевка была своеобразным ножом, приставленным к Донецку, являясь ближайшей украинской позицией, с которой они вели артиллерийский обстрел по городу. Её освобождение значительно снизит количество ударов. Теперь ВФУ придется для этих же целей использовать уже более дальнобойную технику. Авдеевка также была одним из самых укрепленных районов украинских формирований на линии боевого соприкосновения. Поэтому её освобождение было необходимо для того, чтобы дальше осуществлять продвижение и отодвигать ВФУ от Донецка», — пояснил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

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Применение усовершенствованного оружия

Полутонные и полуторатонные фугасные авиационные бомбы (ФАС) с унифицируемым модулем планирования и коррекции (УМПК) — снаряды, оснащённые смешанной системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Модернизация советской ФАС позволила увеличить радиус применения и точность ударов. Благодаря этому атаки на позиции противника стало можно проводить с относительно безопасного расстояния.

Отметим, что созданная в 1954 году, ФАБ-1500 М54, считается одной из самых мощных бомб в мире. Масса боевой части полуторатонной бомбы составляет 675 кг. При взрыве она оставляет воронку глубиной до 15 м, а осколки сохраняют поражающее действие на расстоянии до 500 м.

ФАС-500 с УМПК стали использовать прошлой весной на Донецком направлении, а затем их начали применять на всех участках боевых действий. Обновлённый вариант советской бомбы с фугасной боеголовкой наносил противнику основательный урон, но не мог пробить укреплённые бетонные фортификационные сооружения. В связи с этим в сентябре 2023-го в ход пошли ФАБ-1500 с УМПК, которые смогли утроить ущерб. Первую бомбу применили по объектам ВСУ в районе Берислава в Херсонской области. С того момента их используют по всей зоне СВО.

«Главное преимущество бомб с установленными на них УМПК в том, что такие бомбы можно сбрасывать с высоты примерно 10 км, причем на расстоянии до 50 км от объекта. Бомба летит с очень высокой точностью к цели. А при этом самолеты — в первую очередь это наши заслуженные Су-34 — и летчики не подвергаются риску быть сбитыми, ведь запуск производится в той зоне, которую не может контролировать ПВО противника», — озвучил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru

Специалист уверен, что доработанные авиабомбы имеют преимущества перед ракетами комплексов «Искандер» — баллистических 9М723 и крылатых 9М728 и 9М729. Однако снаряды с УМПК отстают от ракет по дальности применения, но выгоднее по стоимости.

Теракт на Крымском мосту

17 июля на Крымский мост пришёлся удар двумя надводными беспилотниками. В результате атаки было повреждено дорожное полотно для автомобилей. В момент взрыва на месте происшествия на машине проезжала семейная пара с дочерью. Мужчина и женщина погибли, ребёнок получил ранения средней тяжести, с которыми был госпитализирован в Темрюкскую центральную больницу. Хронология событий зафиксирована здесь.

Позже взрыв на Крымском мосту признали терактом. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следком РФ обвинил в нападении спецслужбы Украины. Работа паромов между Крымом и Краснодарским краем была приостановлена. Автомобильное движение полностью перекрыли до окончания обследования специалистами. Но следующей ночью его частично возобновили в реверсивном режиме по одной полосе.

Отмечается, что за неделю до произошедшего один из заместителей министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что «273 дня, как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику». А вечером, за день до теракта, в 22:00, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что для «оккупантов» готовится «колыбельная».



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В результате теракта опоры конструкции не пострадали. Но было полностью разрушено одно пролётное строение автодорожной части с направлением в Тамань. Другое сместилось примерно на 80 см.

На восстановление моста и движения автомобилей по четырём полосам ушло чуть меньше трёх месяцев: левую часть открыли уже 14 сентября, а правую — ровно через месяц. В ходе работ демонтировали два повреждённых пролёта и надвинули новые. На это ушло 534 тонны металлоконструкций и примерно 360 тонн асфальтобетона.

Выход из «зерновой сделки»

В день теракта, 17 июля, Россия вышла из «Черноморской инициативы», которая давала возможность экспортировать украинское зерно по морю. Кремль отменил обеспечение безопасного судоходства в Чёрном море и свернул морской гуманитарный коридор. Годовая договоренность завершилась из-за несоответствия первоначальных задач. Во-первых, украинское зерно вывозилось не только в нуждающиеся государства Африки, но и в развитые страны ЕС. А, во-вторых, соглашение использовалось для перевозки оружия и боеприпасов по морю.

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На следующий день ВСК РФ приступили к выполнению новой задачи — уничтожению инфраструктуры черноморских (Одесса, Черноморск, Южный) и дунайских (Измаил, Рени) портов Украины. 19 числа появилось объявление, что все суда, идущие в украинском направлении, будут восприниматься как потенциальные перевозчики оружия, а страны замеченные в этом, станут считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

Российская сторона осуществляла морской сторожевой контроль. Несмотря на выход из «зерновой сделки», Россия в августе после тщательно досмотра судна пропустила его к месту назначения. Но контроль пришлось прекратить в связи с постоянными атаками украинских безэкипажных катеров. Россия отвела патрульные судна. В октябре из-за возникновения у ВСУ дальнобойных ракет боевые корабли Черноморского флота передислоцировали из Севастополя в Новороссийск и Феодосию.

Параллельно с зерновой сделкой Россия и ООН подписали отдельный «Меморандум о взаимопонимании между ООН и РФ». Предполагалось, что состоится нормализация поставок продовольствия и удобрений из нашей страны. Но по заявлению российского МИДа в марте 2023 года, западные страны саботировали договорённости, так как сельскохозяйственному экспорту из России создавались «откровенные препятствия».

Помимо этого киевские власти «по политическим причинам» не дали запустить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, хотя это было прописано в соглашении. А 5 июня прошлого года его вообще взорвали.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота России

22 сентября украинская сторона провела операцию, которую назвала «Крабовая ловушка». Атака ракетами пришлась по штабу Черноморского флота России в Севастополе.

«Сегодня днём киевским режимом нанесён ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», – говорилось в сообщении Минобороны.

«Известия» писали, ссылаясь на источник: «ракету сбили на подлете к штабу — на здание упала её головная часть. <..> Взрыва боеголовки не последовало». Осколок упал возле Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского. Ударной волной выбило стёкла в 10 жилых домах в центре города.

Отметим, что в тот момент уже во всю шли разговоры, что контрнаступление ВСУ провалилось. В некоторых СМИ после ракетного удара сообщалось, что украинская сторона заявляла сперва о девяти, потом о 34 погибших человек из руководящего состава штаба. К их числу относили и командующего флотом Виктора Соколова. В Минобороны РФ сообщалось, что в результате удара один военнослужащий пропал без вести.

Кстати, позже именно генерал Соколов разъяснил причину, по которой с крылатыми ракетами тяжело бороться.

«В чем сложность борьбы с крылатыми ракетами вообще? Наше ПВО, которое имеет средства воздушной разведки, «не видит» низколетящие цели. Второе – как только начинают работать радиолокаторы, это замечает противник», – пояснил он.

Удары по тыловым объектам противника

Россия провела ряд атак по украинской территории, которая находится вне зоны боевых действий. В общих чертах, удары настигли черноморскую портовую структуру, военные аэродромы — на Староконстантинов в Хмельницкой области, Миргород в Полтавской и Школьный в Одесской. Из строя был выведен западный ПВО Киева. Атаки также произвели на склады и жилую силу. Такая тактика привела у противника к транспортно-логистическим проблемам и затруднению управления армией.

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Итоги

Минобороны РФ составило доклад «Армия в цифрах — 2023», где приведены результаты по прошедшему году. Согласно ему, российские военные показали высокую боеготовность и результативность в различных боевых условиях. Основным достижением за год считается провал наступления ВСУ. Нашей стране удалось сохранить сухопутный коридор в Крым — вдоль побережья Азовского моря.

Потери противника оцениваются в 160 тысяч человек и свыше трёх тысяч единиц бронетехники, где более 700 танков, свыше 120 самолётов и более двух десятков вертолётов. С помощью ПВО ликвидировали около шести тысяч воздушных целей, в число которых вошли беспилотники, снаряды реактивных систем залпового огня, оперативно-тактические и крылатые ракеты.

Также Минобороны назвало число контрактников — более 640 тысяч человек, где 288 тысяч подписали контракт в 2023 году. В материалах «Армия в цифрах — 2023» говорится, что в составе ядерных сил России появился подводный ракетоносец класса «Борей-А» — «Император Александр III». За год поступило свыше полторы тысячи танков, три тысячи бронемашин, 230 средств авиации и примерно 20 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Сам объемы ОПК увеличились в 2023-м в четыре с половиной раза.

Несмотря на все тяготы военного времени, защитники родины продолжают любить и совершать милые поступки. Об одном из них мы писали, когда в редакцию прислали видео, где боец СВО делает предложение своей возлюбленной на территории ЛНР. Нам удалась пообщаться с одним из главных героев ролика и узнать историю любви, которая наполнена годами разлуки, встречей после ранения и весёлыми ситуациями. Ознакомиться с ней можно по ссылке.