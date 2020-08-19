Доходность бюджета и выставка уникального фарфора: главное в Ленобласти за 19 августа

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

В Выборге открылась выставка уникального фарфора XVIII-XXI веков

Посмотреть можно до 10 декабря. Одним из самых ранних экспонатов является десертный сервиз императрицы Елизаветы Петровны, в основу создания росписей которого легли листы известного французского художника, натуралиста-орнитолога Ф. Н. Мартине.

Юбилейная для Ленобласти скейт-площадка открылась в Гатчине

Это первая очередь масштабного проекта благоустройства общественного пространства «Аэропарк». Скейт-площадка для экстремальных видов спорта оборудована подсветкой. Сделаны дорожки, рампы для скейтеров разного уровня, чаша для скейтборда, серия трамплинов, освещение, озеленение.

До конца года в Гатчине закроется проблема обманутых дольщиков

В ходе рабочей поездки в Гатчинский район Александр Дрозденко осмотрел ЖК «Высший пилотаж», который строил ООО «СЗ «Лидер» в микрорайоне «Аэродром». Дом построен на участке, который компания получила за достройку ЖСК «Виктория», дома, брошенного компанией ЗАО «УМ-276».

В Ленобласти собрали беспрецедентный урожай ягод – 98 тонн

Показатель прошлого года садоводы Ленобласти превысили на 51%. В этом году в рамках инвестпроекта в Лужском районе будет заложено 110 гектаров садов. Общая площадь промышленных садов в 2021 году достигнет 300 га.

Для Кингисеппской больницы закупили оборудования почти на 30 млн рублей

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницу поступили маммограф, рентгеновская установка и флюорографический аппарат. Стоимость маммографа составляет 12,3 млн рублей, флюорографа – 6,6 млн рублей. На закупку рентген-установки из регионального бюджета направлено 8,5 млн рублей. Все оборудование начнет работать уже в ближайшее время.

Доходы бюджета Ленобласти позволили увеличить расходы на здравоохранение, ЖКХ и дорожное строительство

По итогам I полугодия в бюджет Ленобласти поступило 76,8 млрд рублей. Израсходовано – 72,5 млрд рублей. Расходы бюджета за первое полугодие выше показателя 2019 года на 121,8%. Наиболее серьезное увеличение – (170,7% или 13,2 млрд рублей) отмечено в здравоохранении из-за COVID-19.