Повышение зарплат педагогам и 47 гарантий: главное в Ленобласти за 13 октября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Медорганизации Ленобласти готовы к переходу на электронные медкарты

В 2020 году в больницы, поликлиники, ФАПы и амбулатории региона установили более 4200 компьютеров и ноутбуков, подключенных к медицинским информационным системам, а также более 2000 принтеров, 30 серверов. Это позволит в 2021 году внедрить электронные медицинские карты во всех учреждениях здравоохранения Ленобласти.

Ежегодная антинаркотическая акция стартует 19 октября в Ленобласти

С 19 по 30 октября в Ленобласти пройдет второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Всех неравнодушных жителей, обладающих какой-либо информацией о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, просят сообщать любым удобным способом.

Парапланеристы из Ленобласти привезли серебро с Кубка России

Команда Ленобласти заняла второе место на Кубке России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «параплан-полет на точность». Первое место досталось парапланеристам из Калининграда, третье ─ из Карачаево-Черкессии.

Трехкилометровый участок дороги Комсомольское – Приозерск будет заменен на асфальтобетонный

Государственный контракт на проведение капремонта заключил «Ленавтодор». Помимо асфальтирования предусматривается также устройство новых водопропускных труб в основании дороги. Расчетный срок строительства — около двух лет.

Провинциальная старина Волосовского района становится новой точкой туристического притяжения

Ленинградские экскурсоводы в рамках проекта «Близкие открытия. Валосовский район. Культура, природа, кухня» открыли два новых туристических маршрута по усадьбам Волосовского района.

Жители Ленобласти внесли свои предложения в 47 гарантий от 47 региона

В закон о 47 гарантиях за два с лишним месяца его обсуждения поступило свыше тысячи поправок и предложений, в законопроект по регулированию оборота отходов в адрес правительства поступило более трех десятков обращений.

Зарплаты учителей и воспитателей вырастут в Ленобласти в 2021 году

Оклады работников образовательных госучреждений Ленобласти индексируется на 4% с 1 сентября 2021 года.