Топ-3 среди регионов по качеству образования, рост доходов и промышленности: главное в Ленобласти за 14 октября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

За 9 месяцев Ленобласть выполнила на 70% годовой план по доходам

По сравнению с 2019 годом поступления из всех источников возросли на 3,5%, до 3,2 млрд рублей. Отмечается прирост по налогу на прибыль организаций на 10,7%. Пополнения за счет акцизов на нефтепродукты и алкоголь ─ 7,7 млрд рублей (на 10,3%).

К детскому саду с бассейном в Усть-Луге проложат дорогу за 5,5 млн рублей

Исполнитель назван 14 октября – им стало ООО «Стройстандарт». По техническому заданию, сотрудникам предприятия предстоит проложить километр дороги с двумя полосами движения, пешеходной частью и ливневой канализацией.

Ленинградская область вошла в топ-3 регионов России по качеству образования

Ленинградская область заняла третье место в России по качеству образования, уступив лишь Москве и Подмосковью. Максимальный балл от Рособрнадзора – 321. Ленинградская область получила 304 балла. Максимальные оценки выставлены за качество подготовки учеников, эффективность работы руководителей и методическую работу.

В Ленобласти может появится новый праздник — «День отца»

В Доме дружбы Ленобласти прошел круглый стол, главным вопросом которого стало установление празднования Дня отца в регионе. С такой инициативой выступил Молодежный парламент при ЗакСобрании 47 региона.

Гравийные дороги Ленинградской области обеспылят

Технологию холодной регенерации уже применяют при ремонте участка дороги Комсомольское — Приозерск рядом с посёлком Бородинское. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» здесь обновляется почти 30 километров от Боровинки через Михалево до Козлово.

Промышленность Ленинградской области растет

Согласно опубликованной статистике, в целом же по итогам девяти месяцев индекс промышленного производства региона составил 99,3%. Так у обрабатывающих производств индекс вырос на 1% и составил 100,8%, в сфере добычи полезных ископаемых -102,4% и водоснабжении, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 100,8%.

Волонтеры Ленобласти возобновили помощь жителям региона

В Ленобласти вновь начал работу штаб акции взаимопомощи #МыВместе. Узнать о том, как вызвать на помощь волонтеров, можно по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб районов и местных штабов волонтерского движения. Региональный волонтерский штаб принимает заявки по телефону: 8 (800) 200-34-11.

Волонтеры Ленобласти сядут за парты

На базе Ресурсного добровольческого центра стартует образовательная платформа для обучения добровольцев. Занятия пройдут с 15 октября по 30 ноября. Участники программы обсудят создание условий для укрепления волонтерского движения в регионе.