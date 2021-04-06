МФЦ Ленинградской области обработали 480 тысяч обращений за март

Больше всего запросов обработал филиал Всеволожский (37 тысяч), центр госуслуг в Мурино (35 тысяч) и Гатчинский филиал (27 тысяч обращений).

Наиболее популярными услугами месяца остаются кадастровый учет и регистрация недвижимости, услуги по ЕСИА, миграционный учет, выдача и замена паспортов. Одно из нововведений марта – начало предоставления услуги регистрации недвижимости по экстерриториальному принципу.

Также получить разрешение опеки на распоряжение имуществом теперь можно во всех центрах госуслуг, а оплачивать госпошлину стало возможным без комиссии прямо в окне приема-выдачи документов.

Вам будет интересно МФЦ Ленобласти начали прием заявлений на перерасчет выплат на детей С 1 апреля в России вступили в силу новые правила начисления выплаты на детей от 3 до 7 лет. Заявление... 01.04.2021 159

Напомним, обязательная предварительная запись для получения большинства услуг для посещения МФЦ нужна в Выборгском, Гатчинском, Тихвинском, Кировском районах. Все остальные центры работают в свободном режиме.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС.