Во Всеволожск приехали «студенты» из Калуги и Тольятти

Участник нацпроекта «Производительность труда» — предприятие «Гестамп Северсталь Всеволожск» признано модельным предприятием по повышению производительности труда.
Теперь компания делится своим опытом и продвигает принципы бережливого производства на предприятиях — участниках национального проекта из разных регионов России. Предприятие посетили представители заводов Гестамп из Калуги и Тольятти
Обучение работников организовано по элементам производственной системы Тойота — основного заказчика предприятия (Toyota Production System —TPS). За год заводу удалось повысить эффективность производства: перейти с трехсменного режима работы на двухсменный, минимизировать количество сверхурочных часов, оптимизировать рабочие операции и склады.
Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились несколько предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое».
Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано более 30 региональных предприятий.