Производитель упаковки вложит 1,1 млрд рублей в развитие производств в Коммунаре и Всеволожске

В рамках ПМЭФ-2021 подписано соглашение о сотрудничестве между Ленобластью и компанией «Смерфит Каппа РУС»

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по реконструкции и модернизации существующего производственного цеха подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и управляющий директор по Северо-Западу Сергей Паршин.

«Инвестиционные планы предприятия по увеличению производства упаковки подтверждают активный спрос на их продукцию, замечу — экологическую продукцию, подлежающую переработке. Это означает, что наша экономика и промышленность работает как часы с хорошим механизмом: есть спрос, есть предложения и главное — есть желание предприятий расти и развиваться», — отметил губернатор.

Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей, с АО «Компания Колос» за 4,5 млрд. рублей, АО «Горки Гольф клуб» на строительство курорта в Ломоносовском районе, АО «ЕвроХим» на 132 млрд рублей и «Фосфарго» на миллиард, «Питерпром ПК» о переезде производства из Северной столицы.

Напомним, что Ленобласть привлекла 1 023,2 млрд рублей инвестиций и заключила 46 соглашений на ПМЭФ-2019. Среди них постройка фармацевтического завода стоимостью в 1 млрд рублей, создании на территории Волосовского района вагоноремонтного завода «Новотранс», сухогрузного комплекса стоимостью 24,3 млрд рублей и многие другие и многие другие. И все это даст новые рабочие места для жителей региона.