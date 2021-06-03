В Тосненском районе откроют завод по производству ПВХ-листов за 300 млн рублей

«Карматех» планирует открыть в Тосненском районе Ленобласти завод по производству вспененных и жестких ПВХ-листов. Регион в рамках ПМЭФ-2021 подписала с компанией соглашение о сотрудничестве.

Инвестпроект также предполагает переработку поливинилхлоридов. Предполагается, что новое предприятие сможет обеспечить импортозамещение аналогичной ввозимой продукции.

Объем инвестиций в проект составит около 300 млн рублей, на предприятии будет создано 60 новых рабочих мест.

Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей, с АО «Компания Колос» за 4,5 млрд. рублей, АО «Горки Гольф клуб» на строительство курорта в Ломоносовском районе, АО «ЕвроХим» на 132 млрд рублей и «Фосфарго» на миллиард, «Питерпром ПК» о переезде производства из Северной столицы, с ООО «ИнвестБугры» на 10 млрд рублей.