Около 20 фермерских хозяйств региона смогут производить около 140 миллионов инкубационных яиц в год.

Правительство Ленинградской области договорилось с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток о производстве компонентов для вакцин. Около 20 фермерских хозяйств региона смогут производить около 140 миллионов инкубационных яиц в год. Договоренности были достигнуты сегодня в ходе ПМЭФ.

Губернатор Александр Дрозденко заявил, что инкубации яйца отечественного производства заменят необходимость поставок сырья из-за границы позволят препаратам выйти на мировой рынок.

Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей, с АО «Компания Колос» за 4,5 млрд. рублей, АО «Горки Гольф клуб» на строительство курорта в Ломоносовском районе, АО «ЕвроХим» на 132 млрд рублей и «Фосфарго» на миллиард, «Питерпром ПК» о переезде производства из Северной столицы, с ООО «ИнвестБугры» на 10 млрд рублей.