На тосненском предприятии подвели первые итоги внедрения нацпроекта «Производительность труда»

Автор: Кира Нагорная
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«Аттика» в качестве пилотного потока выбрал оптимизацию производства полиэфирной смолы, в итоге удалось сократить время протекания процесса на 21% с 3880 минут до 3070 минут.

Таких результатов удалось достичь за три месяца с начала участия предприятия в проекте. В планах сократить производство еще на 550 минут. Также на 55% увеличилась выработка в потоке – сегодня один человек производит 17 кг продукции в час, к окончанию проекта планируется достичь показателя в 21 кг/ч.

также рабочая группа проекта в июне-июле прошла обучение основам бережливого производства, реализации проекта по улучшению, картированию, внедрению системы 5С на производства, стандартизации работы.

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27.08.2021 220

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 39 предприятия Ленобласти: «Дары природы«, “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика».

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано более 30 региональных предприятий.

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