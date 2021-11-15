Команда Ленобласти привезла серебро со Всероссийского чемпионата по производительности

Соревнования проходили в рамках национального проекта «Производительность труда». Участие в них приняли 26 команд

Ленинградскую область на чемпионате представляли эксперты Регионального центра компетенций и специалисты Центра развития промышленности области.

Основная часть конкурса проходила в бизнес-симуляторе. В итоге областная команда заняла второе место в номинации «РОИВ/РЦК», а также получила приз Ассоциации европейского бизнеса – обучение для сотрудников регионального РЦК.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 39 предприятия Ленобласти: «Дары природы«, “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика».

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано более 30 региональных предприятий.