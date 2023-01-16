В Киришах открыли кабинет адаптивного биоуправления для детей-инвалидов

Кабинет работает при благотворительном фонде «Ангел надежды». Занятия пользуются спросом, расписание на апрель уже полностью закрыто.

Дети с ограниченным возможностями восстанавливают здесь речь, тренируют ослабленные мышцы, развивают память. Лечение прошли уже более 20 пациентов. Стоит отметить, что занятия проходят в игровой форме, любому желающему доступен курс из 15 занятий.

Кабинет работает на бесплатной основе для детей-инвалидов благодаря финансовой поддержке из областного бюджета в виде гранта Губернатора.

Вам будет интересно В детском реабилитационном центре «Треди» в Тихвине прошел ремонт за 20 млн рублей Деньги были выделены из бюджета Ленинградской области, теперь врачи принимают детей в обновленных кабинетах В здании центра проведены ремонтные работы, реконструированы... 12.10.2022 419

Напомним, что во Всеволожском районе работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.