Гатчинская Романсиада и прямая линия с Александром Дрозденко: главное в Ленобласти за 16 октября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

В Кудрово модернизируют один из наиболее загруженных перекрестков

На перекрестке улиц Центральной и Ленинградской наблюдаются ежедневные заторы. Чтобы улучшить транспортную ситуацию, будут установлена видео- и фотофиксация, дорожные контроллеры и «умные» светофоры с дополнительной поворотной секцией. Кроме того, будет нанесена «вафельная» разметка.

СК заинтересовался сообщениями о недомоганиях из-за резкого запаха в Мурино

По сообщениям СМИ, в Мурино Всеволожского района жители начали ощущать приступы аллергии, тошноты и головной боли из-за резкого запаха от местных предприятий. По данному факту организована доследственная проверка. Сотрудники следственного отдела по Всеволожску под руководством и. о. заместителя руководителя СК выехали на место и изучили ситуацию. По результатам деятельности группы будет принято процессуальное решение.

Этап международного конкурса «Гатчинская Романсиада» пройдет 17 октября

Конкурс «Гатчинская Романсиада» пройдет 17 октября. Он является одним из этапов международного конкурса «Романсиада», финал которого состоится в Москве. В гатчинском Доме культуры объявят лауреатов трех номинаций этого года. Будет вручен приз за лучшее исполнение произведения Андрея Петрова. Также впервые в работе конкурса примет участие Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица».

Молодежь Ленобласти приглашают на онлайн-форум «Территория возможностей»

Школьников 9-11 классов и студентов Ленобласти приглашают на онлайн-форум «Территория возможностей», который призван объединить молодых людей с предпринимательскими способностями.

Прямая линия с Александром Дрозденко пройдет в понедельник

В понедельник, 19 октября, состоится прямая телефонная линия с участием Александра Дрозденко. Губернатор в течение часа будет отвечать на вопросы жителей региона. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Ленобласть вошла в топ-3 регионов России по эффективность борьбы с COVID-19

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) поставило Ленинградскую область в топ-3 регионов России по эффективность борьбы с COVID-19 в период с 8 по 15 октября 2020 года. Эксперты АПЭК отмечают своевременность и адресность мер против распространения коронавирусной инфекции, а также сохранение перечня услуг в МФЦ при переводе на предварительную запись в «красной» и «желтой» зонах.

Дома культуры строят в Пениках и Новом Девяткино

В Пениках Ломоносовского района и Новом Девяткино Всеволожского района строят новые Дома культуры. Завершены работы по устройству фундаментов, сдача запланирована на 2021 год. На сегодняшний день в малых населенных пунктах Ленинградской области строят и проектируют 14 Домов культуры на общую сумму 3,4 млрд рублей.

Отопительный сезон начался во всех районах Ленобласти

В Ленинградской области в текущем году в 115 многоквартирных домах подрядчик Фонда капремонта МКД обновили сети теплоснабжения. В результате был полностью выполнен объем работ, запланированный на 2020 год. Тепло подано во все квартиры, на нескольких объектах завершаются пусконаладочные работы.

Бокситогорский район получит более 44 млн рублей на благоустройство общественных территорий

В 2021 году Бокситогорский район из федерального и областного бюджета получит 44 млн рублей на благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Планируется, что на эти средства будут благоустроены четыре общественных территорий.