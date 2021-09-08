Разрешение на добычу воды теперь можно оформить в МФЦ Ленобласти

С начала сентября во всех МФЦ области стала доступна новая госуслуга по получению права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи подземных вод

За услугой могут обратиться организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью, юридические лица, а также собственники или арендаторы земли.

«В течение 38 дней комитет по природным ресурсам Ленобласти примет решение о предоставлении права пользования участком недр местного значения», — отметили в правительстве 47 региона.

Напомним, обязательная предварительная запись для получения большинства услуг для посещения МФЦ нужна в в районах, находящихся в «красной» и «желтой» зонах. При этом получить талон можно не выходя из дома или машины.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, а также оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам.