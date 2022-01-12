В МФЦ Ленобласти помогут с оформлением договора в простой письменной форме

Услуга доступна во всех центрах «Мои Документы» Ленинградской области с начала 2022 года

Для получения услуги нужно обратиться в МФЦ с пакетом документов. Во время приема специалист отправит сканы документов на экспертизу в ООО «Центр юридических услуг», от куда в течение 15 минут поступит ответ. Если комплект документов окажется неполным, то заявителю дадут рекомендации, какие дополнительные документы нужно предоставить.

Если заключение экспертов будет положительным, то заявитель сможет сразу же заказать услугу по оформлению договора. Ее стоимость зависит от вида имущества и других факторов, и начинается от 4 тысяч рублей. Готовый договор можно будет забрать в МФЦ или получить по электронной почте. Подробнее о перечне документов и услуге на сайте МФЦ.

Новая услуга МФЦ поможет заявителям корректно составить договор в простой письменной форме, исключив возможные ошибки и риски для продавца и покупателя.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов.